В Госдуме считают, что занятия спортом могут дать право приоритета поступления в вузы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участие в спортивных соревнованиях может быть приоритетом для поступления в вуз или давать право на повышенную стипендию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

"Важно повышать престиж школьных и студенческих клубов, развивать и продвигать школьные и студенческие турниры", - сказал Пайкин.

По его мнению, система школьного и студенческого спорта должна, с одной стороны, обеспечить условия для развития массового спорта и вовлечения молодежи в регулярные занятия физической культурой, а с другой стороны, стать инструментом по выявлению талантов, трамплином и стартовой площадкой для начала карьеры молодых людей, подающих надежды в профессиональном спорте.

"Необходимо создать стимулы для вовлечения молодых людей в занятия спортом и связать их с будущим и карьерой. Начиная со школ, вузов - поощрять материально тех, кто на постоянной основе занимается спортом, защищает честь своих учебных учреждений на соревнованиях различного уровня. Это могут быть приоритет на вступительных экзаменах в вузы, повышенная стипендия для студентов и другие стипендиальные программы, дополнительные выплаты. Такой подход поможет популяризовать участие ребят в деятельности школьных и студенческих спортклубов", - добавил парламентарий.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.