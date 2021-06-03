Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о поиске людей по геолокации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике в четверг рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Документ, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год он был поддержан в первом чтении. Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента Владимира Путина от 23 августа 2017 года.

В начале марта текущего года глава государства на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" пообещал в ближайшее время обсудить инициативу с представителями фракций Госдумы.

По словам главы комитета Александра Хинштейна, законопроект планируется принять во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии, последнее пленарное заседание в рамках которой запланировано на 18 июня.