Комиссия ВОЗ находится в России для изучения данных о "Спутнике V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас находится в России для изучения данных о российской вакцине "Спутник V" в рамках ее сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчет. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"С самого начала я нахожусь на связи с российским властями, поскольку перед нами стоит задача по одобрению вакцины. Прямо сейчас наши специалисты находятся в РФ, их миссия здесь будет завершена к 4 июня. Тогда будет готов отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению", - сказал он.

Клюге подчеркнул, что в отношении сертификации "Спутника V" "основания для оптимизма точно есть". "И Европейское агентство лекарственных средств, и ВОЗ изучают вакцину, что само по себе является хорошим знаком", - добавил он.

Доступность вакцин

Ханс Клюге также дал высокую оценку работе российских властей по обеспечению доступности сразу нескольких вакцин для населения страны.

"В РФ, и тут я должен отдать должное правительству и фармацевтической индустрии, сейчас доступны сразу несколько вакцин. Но надо, чтобы большая часть населения вакцинировалась. Таким образом, нам надо повышать долю привившихся граждан", - сказал он.

По оценкам собеседника агентства, "должно вакцинироваться не менее 70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета" и граждане получили защиту друг от друга. "Нет каких-то конкретных цифр, но вакцинация должна идти быстрее и масштабнее", - продолжил Клюге.

В этой связи он указал на ситуацию в Европе и отметил, что "в настоящий момент 26% населения в Европейском регионе ВОЗ сделало как минимум одну прививку". "Это хорошая новость, - подчеркнул он. - Однако темпы должны быть значительно более высокими, чтобы мы развеяли опасения. Поэтому лучший друг в данном случае - это скорость".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". На данный момент регистрация российского препарата не завершена.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.