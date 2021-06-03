Глава Европейского бюро ВОЗ лично наградит Мурашко за борьбу с курением в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в четверг лично вручит министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко награду российскому министерству за заслуги в борьбе с курением.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус наградил Минздрав РФ специальной наградой ВОЗ за заслуги в борьбе против табакокурения. В четверг я вручу ее физически", - сообщил Клюге в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.