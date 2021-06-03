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ПМЭФ-2021

Глава Европейского бюро ВОЗ лично наградит Мурашко за борьбу с курением в России

Награду министру здравоохранения России вручат 3 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в четверг лично вручит министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко награду российскому министерству за заслуги в борьбе с курением.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус наградил Минздрав РФ специальной наградой ВОЗ за заслуги в борьбе против табакокурения. В четверг я вручу ее физически", - сообщил Клюге в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПМЭФ-2021
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