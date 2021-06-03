В ВОЗ заявили, что россияне потребляют меньше алкоголя, чем французы или итальянцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Потребление алкоголя в России за 15 лет снизилось на 40%, в России этот показатель меньше, чем во Франции или Италии. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Что касается потребления алкоголя, за последние 15 лет РФ достигла серьезного прогресса. Количество потребляемого алкоголя снизилось на 40%. Россияне пьют меньше, чем пьют во Франции, Италии. За счет этого выросла продолжительность жизни на 8,5 лет", - сказал он.