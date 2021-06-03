ВОЗ признает необходимость ускорения преквалификации вакцин

"У нас состоялась очень хорошая беседа с министром здравоохранения [РФ] Михаилом Мурашко. И я полностью согласен с тем, что нам необходимо как можно скорее приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить широкий охват вакцинами", - сказал он.

"Сама ВОЗ не является регулирующим органом. Мы делаем то, что мы называем предварительной квалификацией, - отметил Клюге. - Так что мы даем рекомендации по безопасности, эффективности, качеству. Но, конечно, мы также основываемся на данных от самих стран. Но ключевой посыл, я думаю, верный: каждый должен двигаться и делать это немного быстрее".

25 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения заявил, что РФ поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин против новой коронавирусной инфекции, а также предлагает ВОЗ оптимизировать процедуры преквалификации вакцин.

Призыв к вакцинации

Ханс Клюге также призвал все мировое население последовать его примеру и сделать прививку от коронавирусной инфекции ради спасения своих жизней.

"Вакцина спасает жизни. Я бы сказал населению России, Европы, людям во всем мире: "Вакцинируйтесь, когда подходит ваша очередь, особенно это касается работников здравоохранения, как это сделал я неделю назад", - сказал он в интервью ТАСС.

Клюге также указал на роль СМИ в борьбе с пандемией. "С самого начала я воспринимал СМИ как своего партнера. Мы нуждаемся в вас в этой борьбе с ковидом для того, чтобы бороться с фейками, фейковами новостями. Например, это касается вакцинации, - пояснил директор бюро. - Мы также нуждаемся в помощи СМИ в создании и поддержании здорового образа жизни. И нам нужно, чтобы как можно больше внимания уделялось проблемам здоровья".