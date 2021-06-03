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ВОЗ беспокоит ухудшение психического здоровья населения во всем мире на фоне пандемии

В организации обеспокоены и тем, что в период пандемии многие опасные болезни оказались без должного контроля и лечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ухудшением состояния психического здоровья во всем мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и намерена сосредоточить свои усилия на улучшении благополучия населения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

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"Меня очень беспокоит параллельная пандемия [ухудшения] психического здоровья. Мы знаем, что каждый второй подросток уязвим с точки зрения беспокойства, депрессии или вообще склонности к суициду. Так что ВОЗ намерена утроить эти усилия по охране психического здоровья и сосредоточиться на благополучии населения", - сказал он.

Клюге также выразил обеспокоенность тем, что в период пандемии многие опасные болезни оказались без должного контроля и лечения.

"Потому что все внимание во всем мире было обращено на COVID-19. Это понятно. Но как же быть со всеми другими болезнями? Мы знаем, например, что в каждой третьей стране в мире скрининг рака был прерван. Это означает, что дети, женщины, мужчины умрут от рака, которые не должны были умереть в более спокойные времена", - сказал глава бюро ВОЗ.

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Пандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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