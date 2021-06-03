В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации со смертностью от рака во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации со смертностью от онкологических заболеваний. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака - прим. ТАСС), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге.

В связи с этим директор Европейского бюро ВОЗ выразил благодарность министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за поддержку центра передового опыта ВОЗ в Москве, который занимается профилактикой неинфекционных заболеваний и борьбой с ними.