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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации со смертностью от рака во время пандемии

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, "а во время пандемии ситуация стала еще хуже"
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации со смертностью от онкологических заболеваний. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака - прим. ТАСС), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге.

В связи с этим директор Европейского бюро ВОЗ выразил благодарность министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за поддержку центра передового опыта ВОЗ в Москве, который занимается профилактикой неинфекционных заболеваний и борьбой с ними.

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РоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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