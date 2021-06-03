Ассоциация иностранных корреспондентов в РФ не получала жалоб от СМИ на ущемление прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ассоциация иностранных корреспондентов в РФ ни разу не получала жалоб на ущемление или ограничение прав иностранных СМИ, работающих в России, заявил в четверг на деловом завтраке "СМИ-иноагенты в России" в рамках Петербургского международного экономического форума президент ассоциации Аль-Сайед Адиб Мохд Абди.

"В России работает один из самых больших корреспондентских корпусов в мире. Несмотря на информационное противостояние и напряженность в международных отношениях, наши корреспонденты продолжают свою деятельность без какого-либо давления или ограничений. Наши обращения в МИД РФ по любым вопросам, которые поступают ко мне, рассматриваются в срочном порядке и конструктивном ключе, - сказал он. - Я ни разу не получал жалобы на существование каких-либо преград, ограничений в работе от моих коллег".

Он также заявил, что наблюдает постоянную ротацию в иностранных пунктах, а также увеличение числа иностранных СМИ, желающих открыть офисы в Москве или аккредитовать новых журналистов в РФ.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские СМИ с государственным участием и признанные иноагентами в США, на Западе сталкиваются с многочисленными ограничениями, в том числе их не пускают на мероприятия даже при наличии приглашений и аккредитаций, ключевые ньюсмейкеры не предоставляют им комментарии или не дают интервью.

Присутствующий на деловом завтраке главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал законы о СМИ, выполняющих функции иностранного агента, токсичным анахронизмом и призвал журналистов бороться за свободу слова в своих странах. При этом Венедиктов признал, что у "Эха Москвы" также есть плашка в YouTube, которая хоть и носит название "Маркировка", но, по сути, по его словам, не является таковой. Он отметил, что журналисты, которые работают со СМИ-иноагентами в России, опасаются, что их также объявят иноагентами. Он также выразил готовность поддержать борьбу с маркировкой в соцсетях.

Руководство видеохостинга YouTube помечает видеоролики, опубликованные государственными СМИ или СМИ с государственным участием. По мнению администрации компании, дополнительная информация об авторе канала помогает пользователям лучше различать источники новостей.