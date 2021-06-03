В Петербурге после свадьбы с перекрытием дорог и поджогом файеров задержали 20 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 20 участников свадьбы, которые мешали проезду машин в центре города, жгли файеры и нарушали общественный порядок, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте от 21 до 26 лет. Практически все из них - уроженцы закавказских государств. Как оказалось, таким образом молодые люди отмечали свадьбу", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что всех задержанных привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), а также составили на них еще более 20 протоколов за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Еще несколько протоколов составили за поджог пиротехники.

Полицейские выяснили, что в среду участники торжеств мешали дорожному движению на Английской набережной, где находится дворец бракосочетаний, не реагировали на замечания проезжающих водителей. Затем кортеж поехал по городу, также создавая помехи движению. Из окон машин при этом размахивали зажженными файерами.

Кроме того, у задержанных изъяли один из автомобилей и поместили на штрафную стоянку, так как у полиции возникли сомнения в подлинности идентификационных номеров.