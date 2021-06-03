Попова призвала работающих в малом бизнесе привиться от коронавируса

"Среди работников малого бизнеса переболевших много, но пока мало привитых. Александр Сергеевич (Калинин - президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" - прим. ТАСС), я вас просто очень прошу, давайте вместе включимся и привьем наш прекрасный малый бизнес, защитим его от этой напасти", - сказала она на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности".

Попова подчеркнула, что самое меньшее количество переболевших COVID-19 в удельном весе - среди сотрудников крупных предприятий, например таких, как "Камаз" . По ее словам, там отработаны алгоритмы, и они действуют.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.