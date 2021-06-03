Полицейские обнаружили в Новороссийске останки двух советских воинов

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили останки двоих бойцов Красной Армии, их личные вещи, а также боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

"В дежурную часть управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о том, что при проведении земельных работ на одном из участков обнаружены предметы, внешне схожие с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. При обследовании территории вокруг объекта полицейские совместно с сотрудниками Центра поисковых работ обнаружили останки бойцов Красной Армии и их личные вещи", - говорится в сообщении.

Останки красноармейцев будут торжественно перезахоронены в сентябре, в День освобождения Новороссийска. Изъятые боеприпасы вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.