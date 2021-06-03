Проект для слабовидящих "Особый взгляд на Золотое кольцо" представили на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Проект "Особый взгляд на Золотое кольцо", нацеленный на вовлечение людей с инвалидностью по зрению в культурную жизнь общества, представили в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Проект предполагает создание тактильных моделей архитектурных шедевров Золотого кольца, с которыми смогут ознакомиться люди с инвалидностью по зрению. Осуществлением проекта будут заниматься Министерство культуры России и благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Агентство ТАСС выступит информационным партнером проекта. В четверг на ПМЭФ прошло подписание трехстороннего соглашения, подписи под документом поставили заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и директор фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан.

По словам директора фонда, первым городом, в котором начнется реализация проекта "Особый взгляд на Золотое кольцо", станет Углич, "тактильные модели всех основных шедевров будут созданы к 2023 году". В свою очередь, Ольга Ярилова отметила, что "проектов такого уровня еще не было". Сергей Михайлов после подписания документа добавил, что "в жестком XXI веке все больше ценятся слова "добро" и "милосердие". "ТАСС всегда стремится быть там, где люди творят добро и где они милосердны", - сказал генеральный директор ТАСС.

"Особый взгляд на Золотое кольцо" - проект уникальный, аналогов ему в России до сих пор не было. В числе объектов, для которых в 2021-2023 годах создадут доступные для восприятия инвалидов модели, - Успенский собор во Владимире, Пожарная каланча в Костроме, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, дворец царевича Дмитрия, а также другие объекты культурного наследия. Рядом с каждой моделью будут установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о каждой достопримечательности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.