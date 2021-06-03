МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата мира по игре го. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Обращаясь к участникам мирового первенства, впервые в истории проходящего в России, в городе Владивостоке, глава государства выразил надежду, что соревнования пройдут на высоком организационном и творческом уровне. "Уверен, что чемпионат <...> послужит продвижению ценностей и традиций этой древней игры, гармонично сочетающей в себе дух интеллектуальной борьбы и уникальную философию. И, конечно, состязания станут большим, значимым событием для жителей и гостей столицы российского Дальнего Востока", - отметил президент.

"Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты", - добавил он.

На протяжении 40 лет турнир проходил только на территории Юго-Восточной Азии. Право на проведение соревнований Россия получила на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году. При этом отечественные игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Ее название в переводе означает "окружать камнями". В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые, цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.