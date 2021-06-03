Робот будет преподавать робототехнику в самарском вузе, объясняя материал на себе

ПЕРМЬ, 3 июня. /ТАСС/. Студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), который расположен в Самарской области, начнут изучать сервисную робототехнику с помощью робота Promobot от пермских разработчиков. Об этом рассказал ТАСС в четверг директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Программа разработана совместно инженерами "Промобот" и преподавателями ПГУТИ. Согласно учебному плану, часть лабораторных будет происходить без педагогов - эту роль возьмет на себя робот, рассказывая студентам материал и отвечая на вопросы. Робот-преподаватель не просто будет рассказывать учебный материал, но и демонстрировать его вживую на самом себе", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом робот познакомит студентов с шинами данных, сервоприводами и мехатроникой. Благодаря этому студенты ПГУТИ научатся создавать и программировать сервисных роботов, ознакомятся с основами управления роботов, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.