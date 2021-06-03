Попова напомнила, что посещение театров и музеев при соблюдении правил безопасно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Посещение театров и музеев в России при соблюдении антиковидных правил безопасно, люди практически не заражаются там коронавирусом. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"При исполнении всех правил посещение музеев и театров безопасно", - сказала она на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности".

Попова пояснила, что про каждого инфицированного заполняется "карта обследований эпидочага", там указывается, где и когда он предположительно мог заразиться. "Так вот в этом объеме огромном на всех инфицированных в РФ <...> количество людей, которые говорят, что возможное место инфицирования - театры и музеи, практически нет. При соблюдении всех правил наши прекрасные места культуры - это лучшее, чему можно отдать свое свободное время сегодня", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.