Кравцов заявил, что Минпросвещения создаст "белый" интернет для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России в рамках внедрения цифровой образовательной среды создаст для школьников "белый" интернет с проверенным содержанием, сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сегодня создается так называемый белый интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета, мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература. То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - рассказал Кравцов на сессии "Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий".

Он также отметил, что технологий не заменят традиционную систему обучения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.