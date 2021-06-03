Глава Европейского бюро ВОЗ процитировал Пушкина на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге процитировал отрывок из поэмы Александра Пушкина "Медный всадник" на ПМЭФ. Он обратился к участникам дискуссии "Достижение национальной цели 78+: ответ на вызов пандемии" по-русски.

"Доктор Мурашко, дамы и господа, дорогие друзья! Из уважения к Российской Федерации я начну на русском, а потом продолжу по-английски. Символично, что эти темы включены в повестку дня форума в прекрасном городе Петербурге. Как говорил великий Пушкин в своей поэме "Медный всадник": "Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно", - сказал Клюге.

Он также отметил, что именно с полей Петербургского международного экономического форума идея о признании приоритетности общественного здоровья распространяется по всей Европе и по всему миру.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.