Мишустин пообщался в Ульяновске с врачами областой детской больницы имени Горячева

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ульяновск посетил областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева, пообщался с врачами и поздравил их с прошедшим Международным днем защиты детей.

"Хочу, пользуясь случаем, пусть немножко позднее, но поздравить вас с замечательным праздником. Первого июня был Международный день защиты детей. Мы в этот день были в институте Кулакова, который, вы знаете, серьезный перинатальный центр, на всю страну работающий, но и ваш центр для региона является ключевым", - сказал глава правительства, обращаясь к медикам. По его словам, в это учреждение приезжают дети со всего региона и даже из соседних субъектов РФ с самыми сложными заболеваниями.

"Поэтому от всей души вас, доктора, медицинские работники, работники скорой [помощи], технический персонал я поздравляю с этим праздником. Вы настоящие защитники детей", - подчеркнул Мишустин.

Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю. Ф. Горячева - многопрофильное учреждение, которое оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В ее структуру входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение, детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.

С 2018 года на территории больницы работает перинатальный центр "Мама", созданный благодаря федеральной программе развития перинатальных центров. Это одно из самых крупных и современных медучреждений в Приволжском федеральном округе с акушерско-гинекологическим отделением на 100 коек, отделением патологии новорожденных на 50 коек и клинико-диагностическим отделением. Оно оснащено высокотехнологичным оборудованием и специальными реанимобилями для транспортировки новорожденных с патологиями и экстремально низкой массой тела - от 500 граммов.