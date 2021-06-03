Мишустин призвал прививаться от коронавируса, отметив эффективность всех российских вакцин

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал прививаться от коронавируса, отметив высокую эффективность всех имеющихся у страны вакцин.

"Все вакцины эффективны российские. Это подтверждено всеми протоколами, испытаниями. <...> Абсолютно точно, что вакцинированный человек, даже в случае, если - очень маленький процент еще может (после вакцинации) - заразится, это совершенно другая история. Как человек, сам лично перенесший COVID-19, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться", - сказал Мишустин, который в рамках своей поездки в Ульяновск посетил кабинет вакцинации в одной из городских поликлиник.

Во время этого визита премьера заверили, что люди на вакцинацию "идут хорошо", а пропускная способность кабинета - 300 человек в день.

В поликлинике Мишустин также осмотрел кабинет диспансеризации, отметив ее важность для сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии. Он пообещал решить вопрос о выделении средств для дооснащения этого кабинета современным оборудованием.