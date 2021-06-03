ВШЭ и общество "Знание" договорились о совместной реализации просветительских проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) и общество "Знание" в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба общества "Знание".

"Подписи под документом в присутствии первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета общества "Знание" Сергея Кириенко поставили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. Соглашение предполагает реализацию целого ряда совместных проектов в области популяризации просвещения в России и укрепления мотивации молодежи к получению нового знания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что лекторы ВШЭ выступят на площадках общества "Знание".

"Для нас общество "Знание" является по-настоящему партнерской организацией, преследующей те же цели, что и наш университет, - популяризация просвещения и рост мотивации молодежи к получению новых знаний. Мы видим уникальные возможности синергии по этому направлению и готовы предоставить для этих целей наших лучших преподавателей, а также весь накопленный опыт", - приводятся в сообщении слова Кузьминова.

ВШЭ одной из первых внедрила новые форматы работы со студентами и предложила желающим доступ к лекциям и учебным материалам, что позволило существенно расширить круг слушателей, отметил Древаль. "Мы рады воспользоваться опытом такого сильного партнера, чтобы расширить аудиторию общества "Знание", используя современные и доступные каналы коммуникации. В ближайшее время мы надеемся привлечь в качестве лекторов преподавателей университета, а также выпускников ВШЭ, которые могут послужить вдохновляющим примером для нашей молодежи", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.