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Пандемия COVID-19

В ВОЗ выявленный во Вьетнаме штамм ковида считают разновидностью индийского

В республике сейчас нет нового гибридного варианта коронавируса, подчеркнул представитель организации во Вьетнаме

ТАСС, 3 июня. Новый штамм коронавируса, выявленный вьетнамскими учеными, является разновидностью уже существующего индийского варианта. Такое мнение в опубликованном в четверг интервью газете The Nikkei выразил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Пак Кидонг.

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"Если опираться на определение ВОЗ, то во Вьетнаме сейчас нет нового гибридного варианта. Выявленный вариант - это вариант "Дельта" (принятое в ВОЗ название индийского штамма - прим. ТАСС) с дополнительными мутациями", - заявил эксперт.

29 мая министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что местные ученые открыли новый вариант коронавируса. По данным специалистов, штамм представляет собой гибрид британского и индийского. По словам министра, именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь. Они стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

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ВьетнамПандемия COVID-19
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