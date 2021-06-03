Эксперт заявил о снижении смертности от ВИЧ-инфекции на 19% за последний год в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Смертность от ВИЧ-инфекции в России за 2020 год снизилась на 19% в сравнении с 2019 годом. Об этом заявил в четверг главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"Сегодня мы видим снижение показателя смертности от ВИЧ-инфекции, в том числе за последний год - в целом на 19%. Это очень важно. И так и должно быть, когда речь идет о том, что практически все больные обеспечены антиретровирусной терапией", - сказал он, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

При этом в целом уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в Москве ниже, чем в среднем по стране, отметил Мазус. "В Москве практически прекращен путь передачи [ВИЧ-инфекции] среди подростков. Похожую картину в последние годы мы видим и в изучаемом нами регионе Кузбассе", - сказал он.

"Наша страна одной из первых вышла на показатель, [когда] 90% больных знают свой ВИЧ-статус. Это принципиальная вещь", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.