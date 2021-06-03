АНКАРА, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста. Об этом сообщили в среду ТАСС в авиакомпании Turkish Airlines.

"Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, - сказал собеседник агентства. - Если пассажиры не имеют возможности предоставить требуемые документы, то им будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или тест на антитела, сделанный за 48 часов до въезда".

Кроме того, в авиакомпании напомнили, что прибывающим в республику по-прежнему необходимо заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code). "Это необходимо сделать на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код", - добавили в Turkish Airlines.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. Кроме того, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом - более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сперва частичные ограничения, а затем тотальный локдаун на примерно две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз - накануне было зафиксировано 6 933 новых случая.