Антитабачные меры на треть снизили потребление табака в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Реализация в России мер по борьбе с курением на треть снизила потребление табака в России с 2008 года. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольга Кобякова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В 2013 году в России был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%. Потребление табака с 2008 года по настоящее время в России снизилось более чем на треть (с 39,4% до около 25%)", - сказала она.

По данным Росстата, розничные продажи сигарет и папирос в России снизилась с 394,3 млрд руб. в 2008 году до 213,1 млрд в 2019 году, то есть на 46%.

"Особенно значительно потребление табака снизилось среди подростков. По данным исследования Всемирной организации здравоохранения "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), с 2014 года по 2018 год число 15-летних мальчиков, куривших в последние 30 дней, снизилось с 19% до 12%, а девочек - с 12% до 8%, что значительно ниже среднего уровня по Европе", - пояснила эксперт.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.