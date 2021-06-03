Мишустин намерен поручить Минстрою оценить риски возникновения оползней в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе двусторонней встречи с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских заявил, что поручит главе Минстроя Иреку Файзуллину оценить риски возникновения оползня в Ульяновске и возможности бюджета по их ликвидации.

Врио губернатора Алексей Русских в ходе встречи попросил Мишустина обратить внимание на проблему оползней в Ульяновске.

"По возвращении мы направим сюда министра природных ресурсов и окружающей среды Александра Александровича Козлова. Также попрошу Ирека Файзуллина, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответственно, либо самому [выехать в Ульяновск], либо отправить представителя министерства, чтобы оценить все риски и примерно учитывать возможности как федерального, так и регионального бюджета с точки зрения ликвидации этих рисков", - сказал премьер.