"Артековские" вагоны появятся в поезде Москва - Симферополь к дню рождения лагеря

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Специальные вагоны для детей, которые едут в Международный детский центр "Артек", будут включены в состав поезда Москва - Симферополь ко дню рождения лагеря в июне, сообщили журналистам в пресс-службе компании - оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд 28Ч Москва - Симферополь отправится 7 июня в 23:50. Время в пути составит 32 часа. Брендированные вагоны доставят детей-участников седьмой артековской смены "Восьмое чудо света", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вагоны запускают специально к 96-й годовщине со дня основания лагеря, которая отмечается 16 июня. В Крым поезд с "артековскими" вагонами прибудет 9 июня.

"Юные пассажиры с комфортом проследуют к месту отдыха в купейных брендированных вагонах двухэтажного поезда. На протяжении всего пути им будут предложены интерактивные программы, рассказаны история и традиции "Артека", будут звучать артековские песни - специально созданная для ребят программа сделает путешествие увлекательным и интересным. А разучить первые артековские игры и кричалки дети смогут с вожатыми, которые будут сопровождать их на всем пути следования. Все это позволит юным пассажирам проникнуться атмосферой легендарного "Артека" еще в дороге", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, вагоны при этом оснащены всем необходимым для поездки: у каждого места имеется светильник с двумя режимами освещения, розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.

Поезда в Крым

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.