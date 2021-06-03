Путин поучаствует в открытии памятника Александру III в Гатчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, 5 июня, намерен принять участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется", - ответил он на вопрос, ожидается ли участие Путина в этом мероприятии 5 июня.

Памятник императору создавался по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества за счет нацпроекта "Культура".

Александра III решено было изобразить сидящим на троне - таким был один из эскизов, которые создавал скульптор Паоло Трубецкой для памятника императору, реализованного в итоге в виде конной статуи. Проект скульптуры по эскизам Трубецкого создал Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, который ведет историю с времен Екатерины II, был любимой резиденцией императора Александра III, он проводил там значительную часть времени.