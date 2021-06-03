В Генпрокуратуре предложили экзаменовать частных охранников по аналогии с водителями

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Процедуру экзаменов по аналогии с экзаменами на водительские права предложили предусмотреть в Генпрокуратуре РФ для получения удостоверения частного охранника. Такое мнение высказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП Павел Хромушин на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Может быть, есть основания посмотреть и сравнить процедуру получения удостоверения частного охранника с процедурой получения водительского удостоверения. Ведь никто не возмущается, когда все приходят на сдачу экзамена в ГИБДД, а несмотря на наличие документа о прохождении обучения, проходят экзамен в уполномоченном государственном органе", - сказал Хромушин.

"И если вести речь о повышении ответственности и профессиональных навыков частных охранников, учитывая то, что они должны выполнять определенную социальную нагрузку, которая предъявляется с учетом специфики их деятельности, то, возможно, этот вопрос стоит проработать отдельно. И тогда многие опасения относительно уровня подготовки и качества образования, наверное, будут решены", - добавил он.

Участники круглого стола обсуждали проблемы подготовки частных охранников в России и отмечали, что в настоящее время качество обучения этих специалистов оставляет желать лучшего, поскольку рынок наводнили организации, фактически никакого обучения не осуществляющие, а лишь за вознаграждение выписывающие свидетельства о профессиональном обучении и присвоении квалификации.

Предложение об охране школ сотрудниками Росгвардии или другими правоохранительными структурами высказал ранее председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.