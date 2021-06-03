В России выявили более 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявлено в России, 70% из них приходятся на британский и 24% - на индийский.

Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% - это британский, 24% - индийский и 6% - южноафриканский штамм из 1 068 изолятов", - сказала она на совместном пресс-брифинге Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

"Санитарный щит"

Также Попова рассказала, что Россия с созданием "санитарного щита" станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы, опережая их возникновение.

"Мы, безусловно, ставим своей задачей защитить нашу страну от эпидемических шоков, и Россия будет территорией безопасности для здоровья. Мы будем опережать новые биологические вызовы, которые неизбежно ставит перед человечеством природа, и мы выполним поручение президента РФ о создании "санитарного щита" России, который защитит от эпидемиологических шоков в будущем", - сказала она на совместном пресс-брифинге Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.