В Хабаровском крае намерены создать реабилитационный центр на базе санатория "Уссури"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края заключило с госкорпорацией "Ростех" соглашение о разработке проекта реабилитационного центра на базе неработающего санатория "Уссури". Соответствующий документ стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила ТАСС в четверг первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

"Это одно из знаковых учреждений на территории Хабаровского края, очень много жителей жаловались, в последние годы оно не работало. Ну и как раз с "Ростехом" мы планируем рассмотреть, каким образом можно реанимировать, создать новые условия для получения уже реабилитации на территории Хабаровского края", - сказала Авилова.

Он подчеркнула, что задачу восстановить работу "Уссури" в новом формате правительству региона поставил губернатор Михаил Дегтярев. Предполагается, что в реабилитационный центр будет принимать в том числе пациентов, перенесших коронавирус, инсульт и т. д.

Санаторий "Уссури" работал с 1960-х годов и являлся многопрофильным лечебно-оздоровительным учреждением. В 2010-х годах его деятельность приходила в упадок, в итоге санаторий окончательно прекратил работать в октябре 2018 года. В феврале 2019 года правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций "Уссури" и последние несколько дней гасило кредиторскую задолженность учреждения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.