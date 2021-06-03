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ПМЭФ-2021

Попова заявила об отсутствии угрозы распространения "черной плесени" в России

Правительство Индии ранее призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией, общее число заразившихся в стране составляет около 9 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") в России нет. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

"На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим", - сказала она на совместном пресс-брифинге Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее правительство Индии призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией. По данным министерства химической промышленности и производства удобрений страны, общее число заразившихся составляет около 9 тыс. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Грибковая инфекция "черная плесень" особенно угрожает больным диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции пациентам с подавленной иммунной системой.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПМЭФ-2021
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