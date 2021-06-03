Посетителями "Ленинки" в Москве ежедневно становятся около 3 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российскую государственную библиотеку ежедневно посещает около 3 тыс. человек. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор РГБ Вадим Дуда.

"Примерно 3 тыс. человек приходит в "Ленинку" каждый день, ограничения не потому, что больше никто не хочет идти, а потому, что нельзя больше принять (в библиотеке сохраняются ограничения по заполняемости в 50%, введенные из-за пандемии)", - рассказал Дуда.

Он отметил, что в обществе в целом наблюдается спрос на посещение библиотек, о чем говорят также показатели нацпроекта "Культура", в рамках которого ежегодно создается 150-170 модельных библиотек.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии министерства сообщила о том, что модельные библиотеки, создаваемые в рамках нацпроекта "Культура", в 2020 году посетили почти 17 млн человек.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.