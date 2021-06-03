Рогозин: Роскосмос сам инициировал новое уголовное дело по хищениям на Восточном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роскосмос знал о хищениях на космодроме Восточный еще в декабре прошлого года и сам инициировал открытие уголовного дела. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ-2021.

"Ситуация на космодроме абсолютно прозрачная. Мы это узнали еще в декабре и готовили специальные материалы, обосновывающие необходимость открытия уголовного дела. Поэтому в каком-то смысле это с подачи самого Роскосмоса", - сказал он.

По словам Рогозина, речь идет о неправомерной выплате авансов. В целом на программе запусков ракеты "Ангара" данная ситуация не скажется, потому что проблемы не связаны со строительством первой очереди.

Он также подчеркнул, что все необходимые кадровые решения были приняты Роскосмосом сразу после появления соответствующей информации. "Руководство, те, кто отвечал за прием непроверенных подрядчиков, уже давно уволены", - сказал глава Роскосмоса.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовные дела по хищениям на космодроме Восточный. В частности, из-за работников АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой похитил еще 60 млн, предоставив фиктивные документы.

В ходе ПМЭФ вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью РБК сообщил, что заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Росляк, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что Росляк в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева.