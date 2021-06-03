Полиция оштрафовала водителя, устроившего экстремальный заезд с блогером в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителя, который устроил экстремальный заезд по центру Санкт-Петербурга с блогером Дмитрием Рудиковым, известным под псевдонимом Димас из Батайска, на Porsche без номеров. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В отделе полиции молодой человек признал, что за рулем спорткара находился именно он и даже принес извинения на камеру. Он объяснил, что своей лихой ездой пытался произвести впечатление на блогера, который проезжал с ним в качестве пассажира. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Помимо крупного штрафа, ему грозит лишение прав", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении полиции.

В среду в социальных сетях появилось видео, как желтый спорткар Porsche без номеров ездит по дорогам в центре Санкт-Петербурга, грубо нарушая правила дорожного движения. Позже блогер Рудиков выложил у себя в соцсетях видео, в котором он сообщил, что его только что прокатили на этой машине "так, как он не катался никогда в жизни", а также отметил, что это "было рискованно".

Полиция после публикации видео начала розыск нарушителя. По данным главка МВД, 25-летний водитель спорткара, которого зовут Валид, несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора и подрезал других участников дорожного движения. Полиция также установила, что машину водитель взял в аренду в компании, которая занимается прокатом премиальных авто.