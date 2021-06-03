Город Санья на Хайнане с 2018 года привлек более 34 тыс. квалифицированных специалистов

САНЬЯ /Китай/, 3 июня. /ТАСС/. Китайский город Санья в южной провинции Хайнань с апреля 2018 года привлек более 34 тыс. квалифицированных работников, в том числе 1,6 тыс. иностранцев. Как сообщила местная газета "Санья жибао", из них 2 165 человек относятся к категории высококвалифицированных специалистов.

В прошлом году приток талантливых кадров в этот город заметно увеличился: в Санья трудоустроились 1 336 высококвалифицированных сотрудников, разрешение на работу получили 600 иностранцев. Более 70% высококвалифицированных местных работников трудятся в наукограде залива Ячжоу, научно-технологическом институте Наньфань, в системах здравоохранения и образования.

"За два года с момента строительства научно-технологического городка залива Ячжоу количество сотрудников в этом индустриальном парке достигло 10 тыс. человек, среди них почти 6 тыс. специалистов с высшим образованием, 241 человек со степенью доктора наук", - цитирует издание представителя администрации наукограда Тун Лиянь. Она отметила, что этот технополис обладает значительной силой притяжения талантливых кадров.

Власти Хайнаня в последние годы реализовали ряд мер для привлечения ценных специалистов. Среди них создание службы одного окна для подачи заявок на широкий перечень услуг, содействие в устройство детей специалистов в детские сады и школы, помощь супругам в поиске работы и многие другие меры.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. В рамках реализации проектов свободного торгового порта на Хайнане местная администрация уделяет большое внимание подготовке и привлечению в провинцию высококвалифицированных кадров.