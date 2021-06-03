Крым обеспечен водой минимум на год

Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

"В Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно с уверенностью заявить, что минимум на год мы в Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты, по городу Симферополю - более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь, стоимость мероприятий - более 1,5 млрд рублей", - сказал Кабанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).