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ПМЭФ-2021

Крым обеспечен водой минимум на год

Ограничения подачи воды сняты
© Сергей Мальгавко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ограничения подачи воды населению Крыма отменены, жители полуострова обеспечены годовым запасом.

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Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

"В Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно с уверенностью заявить, что минимум на год мы в Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты, по городу Симферополю - более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь, стоимость мероприятий - более 1,5 млрд рублей", - сказал Кабанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

 

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ПМЭФ-2021
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