Личные апартаменты Екатерины II в "Царском Селе" воссоздадут к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Масштабный проект "Екатерина II. Личное пространство", который подразумевает воссоздание внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца, будет завершен 2023 году. Об этом сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области сохранения культурного наследия и развития ГМЗ "Царское Село" в рамках ПМЭФ-2021.

"Мы придаем особое значение важнейшему делу возрождения уникальных интерьеров Екатерининского дворца. Благодаря совместной работе "Газпрома" и "Царского Села" сегодня петербуржцы и гости нашего любимого города имеют возможность насладиться убранством Лионского зала и церкви Воскресения Христова - подлинных шедевров мировой культуры. Впереди у нас еще много работы. В 2023 году будет завершен масштабный проект по воссозданию интерьеров Зубовского флигеля, который впервые откроется для посетителей", - сказал Миллер.

Ранее при поддержке "Газпрома" были проведены работы по восстановлению интерьеров Лионского зала, в частности живописного плафона, лазуритовых панелей, а также воссозданию каминов, инкрустированных дверных полотен, зеркал с рамами из лазурита с литым бронзовым декором.

"В Екатерининском дворце спустя много десятилетий вновь засверкала невероятной красоты жемчужина - Лионский зал. Для нас это - настоящее чудо. Но за этим чудом - добрая воля конкретных людей и организаций <...>. Мы можем смело сказать, что наши реставраторы продемонстрировали верх мастерства. Воссоздание Лионского зала - убедительный пример того, что у культуры нет границ, и добрые намерения консолидируют усилия и объединяют людей", - сказала директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

В октябре 2019 года музей-заповедник "Царское Село" и ПАО "Газпром" анонсировали начало масштабного проекта "Екатерина II. Личное пространство", который подразумевает воссоздание интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты - восемь уникальных интерьеров были созданы в XVIII веке Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги и стали шедеврами эпохи классицизма. Эти помещения были личными апартаментами императрицы Екатерины II, их убранство было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.