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"ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения

Функция станет доступна пользователям в течение дня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"В мобильном приложении "ВКонтакте"появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают <...> Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел. Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка "Сообщение исчезло", - отмечается в пресс-релизе соцсети.

Добавляется, что нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип, чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим. Функция станет доступна пользователям в течение дня.

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