Законопроект о штрафах за выброшенных животных могут внести в ГД до конца весенней сессии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассчитывает, что проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца, будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

"Мы внесли [на рассмотрение в правительство] с [председателем думского комитета по госстроительству и законодательству] Павлом Крашенинниковым целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, там шесть новых составов правонарушений, [в том числе] за выброшенных животных штраф до 30 тыс. рублей. <…> Я надеюсь, мы в весеннюю сессию внести успеем все-таки этот законопроект в Государственную думу", - отметил Бурматов в ходе прямого эфира в Instagram "Дума.ТВ".

Весенняя сессия Думы должна завершиться 18 июля, последнее пленарное заседание пройдет 18 июня.

Законопроект, в частности, устанавливает штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Проект также вводит административное наказание за использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 150 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о таких правонарушениях предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный госконтроль в области обращения с животными, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.