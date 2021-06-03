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Пандемия COVID-19

Россия направила Индии более 10 тонн медикаментов

Лекарства отправлены в рамках гуманитарной помощи в борьбе с пандемией

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия отправила Индии более 10 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты общим весом более 10 тонн", - указали в дипведомстве.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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