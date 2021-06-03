Ульяновские власти намерены построить в регионе две объездные трассы

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Дороги для объезда рабочего поселка Чердаклы и города Димитровграда будут построены в Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

"Нам нужно строить объезд Чердаклов, потому что вы знаете, что порядка 20-30 минут занимает в настоящее время проезд через Чердаклы. Дальше нам необходимо строить объезд вокруг Димитровграда, ну и в целом дорогу Ульяновск-Димитровград надо приводить в нормальное состояние, переводить ее в дорогу класса "А" - в две полосы в каждую сторону", - сказал он.

По словам врио губернатора в конце августа также будет сдана строящаяся на данный момент развязка с Президентского моста через реку Волгу. "Я думаю, в начале сентября мы уже поедем по новой дороге", - уточнил он.

Русских добавил, что развитие дорог для региона одна из приоритетных задач, которой надо заниматься. Он также уточнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин, который в четверг посетил регион, пообещал содействие в этом направлении. "Пока отданы поручения", - пояснил врио губернатора.

Он также уточнил, что у региона выстроено хорошее взаимодействие с министерством транспорта, с федеральным дорожным агентством. "Все это будет построено. Вопрос во времени. Я своей задачей вижу <…> строить гораздо быстрее, чем изначально планировалось", - отметил Русских.