Университет "Синергия" поможет развивать образование в Чувашии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Московский финансово-промышленный университет "Синергия" будет сотрудничать с правительством Чувашии по направлениям развития среднего, высшего и дополнительного образования, а также в подготовке (переподготовке) кадров. Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

"Университет "Синергия" является частным учебным заведением, которое делает уникальные программы, нацеленные на то, чтобы дать людям компетенции, которые сегодня востребованы на рынке труда. Притом речь идет не только о программах для молодых людей, но и для более возрастных граждан категории "50 плюс", - пояснил глава Чувашии Олег Николаев.

Стороны также договорились о взаимодействии в области бизнес-образования, содействовать развитию самозанятости и предпринимательства, туризма, информационных технологий, молодежной политики и по ряду других направлений. Глава Чувашии отметил, что у "Синергии" есть опыт в части реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства, поэтому, по его словам, интересным направлением взаимодействия в данной сфере мог бы стать туризм, индустрия гостеприимства в целом.

"Мы надеемся сотрудничать с Чувашией по направлению развития цифровизации, образования населения, подготовки специалистов для определенных отраслей в том числе. Конечно, мы хотим сотрудничать в туризме. Уверена, что здесь большие перспективы. Мы уже сегодня обсуждали, что возможны проекты в сфере детского отдыха. Корпорация "Синергия" сейчас инвестирует в строительство в том числе детских лагерей, и мы, возможно, сможем организовать такой кластер, который позволит и обучать детей и обеспечивать им отдых на Волге, тем более, что имеющаяся в Чувашии инфраструктура это позволяет", - уточнила вице-президент корпорации Ольга Грищенко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.