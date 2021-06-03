На время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов" в Петербурге перенесут концерты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Массовые культурные мероприятия в Петербурге во время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов" будут перенесены на другое время в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Об этом на официальной странице во "ВКонтакте" сообщили в комитете по культуре Петербурга.

"Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и "Алые паруса". Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве также почеркнули, что чуть позже все запланированные концерты состоятся. Вероятность риска ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге подтвердил и главный врач Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев.

"Сегодня распространение коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге удалось взять под контроль, однако ситуация остается достаточно сложной. Конечно, жители соскучились по живому общению, по праздникам и концертам в очном формате, но вирус никуда не делся, он по-прежнему коварен и опасен, особенно во время проведения массовых мероприятий", -сказал он.

Новое решение о переносе, в частности, коснется концерта группы The Hatters, запланированного в "Юбилейном" 6 июня, где также должны были выступить Little Big и Эльдар Джарахов. А также концерта группы "Каста" в А2.

По последним данным, в Петербурге выявили 442 174 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 408 770 человек, умерли 14 459. За последние сутки в городе выявили 841 случай заражения.