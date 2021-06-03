Ремонт Ульяновской областной детской больницы начнется в ближайшее время

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в Ульяновской областной детской клинической больнице начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения медицинского учреждения в Ульяновске поручил выделить из бюджета порядка 160 млн рублей на ремонт приемного отделения Ульяновской областной детской клинической больницы и ее дооснащение современным медицинским оборудованием.

"В ближайшее время у нас начнутся ремонтные работы и появится новое современное оборудование", - сказал он.

Русских добавил, что сегодня вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным посетил в Ульяновске областную детскую городскую клиническую больницу и первую поликлинику. "Конечно, технологии медицинские ушли довольно-таки далеко, а мы все еще топчемся там, в семидесятых-восьмидесятых годах. Приемное отделение все обшарпанное", - отметил он.

Врио губернатора считает, что на данный момент региону необходима федеральная поддержка в этом направлении, чтобы исправить ситуацию.

"Михаил Владимирович [Мишустин] увидел это все своими глазами, принял соответствующее решение. Уже отданы поручения", - уточнил врио губернатора.

Об учреждении

Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю. Ф. Горячева - многопрофильное учреждение, которое оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В ее структуру входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение, детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.

С 2018 года на территории больницы работает перинатальный центр "Мама", созданный благодаря федеральной программе развития перинатальных центров. Это одно из самых крупных и современных медучреждений в Приволжском федеральном округе с акушерско-гинекологическим отделением на 100 коек, отделением патологии новорожденных на 50 коек и клинико-диагностическим отделением. Оно оснащено высокотехнологичным оборудованием и специальными реанимобилями для транспортировки новорожденных с патологиями и экстремально низкой массой тела - от 500 граммов.