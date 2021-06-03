Жаров уверен, что успешные блогеры в будущем станут СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Успешные блогеры в будущем станут СМИ, заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Как только появляются деньги, блогеры начинают двигаться в сторону СМИ. Те, кто становятся успешными, станут СМИ неизбежно. Сейчас существует запрос рамок и границ, которые защитят их как формирующиеся коммерческие структуры. Но вопрос о законодательном регулировании - не в повестке", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, "там, где есть деньги и где их количество увеличивается - за контент и за контакт с аудиторией - правила придут неизбежно и быстро". Жаров считает, что в ближайшие годы в этой сфере все будет структурировано. "Как в телевизоре все наладилось к концу 1990-х - началу 2000-х, так и в ближайшие три-пять лет все точно так же произойдет и с блогерами. Будут платить налоги, тем более, что налоговая у нас работает блестяще", - уверен он.

Он добавил, что уже осенью на платформе Rutube появится оригинальный блогерский контент. Он призвал россиян активнее использовать платформу.

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Как сообщал Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента как американская платформа YouTube. По данным представителей платформы, монетизация контента начинается после 5 тыс. просмотров. Выводить средства можно, начиная с 3 тыс. рублей. Платформа и правообладатель делят доход 50/50.