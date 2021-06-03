ВЭБ.РФ будет использовать индексы для оценки потенциала развития городов и их жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ намерен использовать информационно-аналитическую систему по измерению качества жизни в российских городах для поиска точек роста разных муниципалитетов. Об этом рассказал председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках дискуссионной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом компания не намерена делать уклон на сравнительный рейтинг городов.

"Мы делаем не рейтинг городов, а индекс, не сравниваем, а ищем точки роста. Мы хотим запустить глобальную картину, чтобы сравнить свое потребление по цифровым услугам, городской среде, тому, как живет семья, чтобы можно было города по категориям между собой сравнивать, чтобы семья могла видеть, как живет такая же семья в другом городе. И тогда в картине будет много больше объективности и давать пищу для взаимодействия с муниципальной властью, чтобы менять пространство вокруг себя", - сказал Шувалов.

Как отметил руководитель блока аналитики и маркетинга ВЭБ.РФ Андрей Самохин, индекс качества жизни показал, что люди в российских городах придают очень большое значение экологии. "Мне кажется, самое главное в индексе качества жизни - какие лучшие практики делают качество жизни в городе лучше. У нас 120 городов в пилоте. И мы когда открыли первый опрос, увидели, что внимание к теме экологии и ESG в топе", - резюмировал он.

Информационно-аналитическая система будет составлена на основе индексов ОЭСР: индекса лучшей жизни (Better Life Index), индекса регионального благополучия (Regional Well-Being) и индекса достижения целей устойчивого развития на местном уровне (Local SDG Index).

ВЭБ.РФ создает его в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, PwC и РАНХиГС. Каждое из направлений индекса связано с потребностями жителей городов: образованием, поддержанием и сохранением здоровья, семьей, карьерным ростом, саморазвитием, перемещением, жилищными условиями. В пилотном режиме специалисты уже оценили десять городов почти по 90 показателям.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

В новость внесена правка (21:30 мск) - передается с исправлением должности Андрея Самохина в 3-м абзаце, верно - руководитель блока аналитики и маркетинга.