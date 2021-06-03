Гостиницу для родителей планируют построить около Самарского областного онкодиспансера

ТАСС, 3 июня. Бесплатную гостиницу для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в больницах, могут разместить около Самарского областного онкологического диспансера. Такую возможность рассмотрят губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором McDonald's в России Марком Карена, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"Мы поддерживаем благотворительный фонд Роналда Макдоналда и ежегодно перечисляем около 170 миллионов рублей. Мы бы хотели заручиться вашей поддержкой при реализации этого проекта", - обратился к Азарову генеральный директор McDonald's в России.

Глава Самарской области предложил в качестве площадки для размещения Дома Роналда Макдоналда недостроенное здание около Самарского областного онкологического диспансера. "У нас есть здание, которое планировалось как гостиница при онкоцентре. Давайте оценим, в каком оно состоянии, какой объем средств необходим для завершения строительства и вместе рассмотрим его как перспективную площадку", - предложил Азаров. Он отметил, что реализация проекта поможет развивать медицинский туризм в регионе.

Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" основан сетью ресторанов McDonald's в 1984 году в память Рэя Крока, основателя компании. В настоящее время фонд работает более чем в шести странах мира. Средства фонда выделяются для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детским садам и медицинским учреждениям.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.