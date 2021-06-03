Пензенская область и Ингушетия договорились о расширении связей в экономике и туризме

ПЕНЗА, 3 июня. /ТАСС/. Пензенская область и Ингутешия планируют расширять связи в экономической, научно-технической и культурной сферах. Соответствующее соглашение подписали в четверг врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Утвержденное в Санкт-Петербурге соглашение, в частности, предполагает взаимодействие в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разработки, освоения и развития наукоемких производств, обмен опытом по созданию комфортной среды проживания, сотрудничество в агропромышленном секторе, строительстве, ЖКХ, молодежной политике, а также развитие торговых связей", - отмечается в сообщении.

По словам Мельниченко, Пензенская область планирует взаимодействовать с Ингушетией в сфере инвестиций, развития малого и среднего бизнеса и развивать совместные проекты, в том числе, туристические. Врио губернатора отметил, что регионы объединяет имя великого русского поэта Михаила Лермонтова, который вырос в пензенских Тарханах, служил на Кавказе, которому посвятил свои лучшие произведения, и там погиб.

"Творческое наследие великого литератора сегодня во многом является источником интереса к местам его жизни и основой для организации туристических маршрутов. Считаю, что культурные связи, установленные нашим великим земляком, нужно интенсивно развивать", - цитирует пресс-служба Мельниченко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.