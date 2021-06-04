Первое мобильное отделение для борьбы с COVID-19 разработали в России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская компания "Проект-техника" создала первое мобильное противоинфекционное отделение, предназначенное для размещения заразившихся коронавирусом и проведения вакцинации от этого заболевания. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В рамках программы диверсификации создан ряд изделий медицинской направленности, которые включают в себя модульные быстровозводимые учреждения, мобильный офис врача общей практики, модуль вакцинопрофилактики, а также мобильное противоинфекционное отделение. Изделия могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь не только заболевшим от коронавируса нового типа (COVID-19), но и осуществлять полноценную программу диспансеризации населения, особенно в удаленных и труднодоступных населенных пунктах", - проинформировали в компании.

В состав отделения могут входить модуль интенсивной терапии, лабораторно-диагностический комплекс, кабинет диагностики, а также рентгенодиагностический и флюорографический кабинеты. Составные компоненты могут размещаться как в контейнерах, так и в палатках. Для объединения палаточных и контейнерных функциональных модулей в единое замкнутое пространство используются стыковочные модули и переходные палаты, тамбуры и площадки. Как отметили в "Проект-технике", комбинация палаток и контейнеров позволяет достичь оптимального соотношения стоимости, комфортабельности размещения больных и условий для медицинского персонала.

Отличительной особенностью мобильного отделения является аппарат компьютерной томографии (КТ). "Для кабинета КТ проработан специальный модуль", - отметили в "Проект-технике".

Мобильный кабинет иммунопрофилактических мероприятий отделения обеспечивает полный комплекс мер по плановой и экстренной вакцинации, в том числе от коронавируса. "Эта станция позволяет достаточно быстро и квалифицированно проводить плановую вакцинацию, в том числе от COVID-19, в любых удаленных районах", - сообщили в компании.

"Проект-техника" является одним из крупнейших российских производителей компонентов мобильной инфраструктуры общего назначения.